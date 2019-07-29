Будут бить леем - это ждет водителей, разговаривающих по телефону за рулем

Пока законодательство Молдовы не предусматривает суровых наказаний для тех водителей, которые говорят по телефону, находясь за рулем, однако некоторые штрафные санкции за такую вольность в Законе о безопасности дорожного движения все же предусмотрены.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik, Эдуард Мачак. Сегодня мало, кто задумывается о последствиях, находясь за рулем транспортного средства и разговаривая по телефону.

В некоторых странах закон сурово наказывает тех, кто занят увлекательной беседой, управляя автомобилем. К примеру, в Румынии начались общественные дебаты на тему того, как должны поступать автоводители, использующие смартфон или другое мобильное электронное устройство при вождении.

На данный момент обсуждаются поправки в закон, согласно которым такие автолюбители могут быть оштрафованы на 1200 румынских леев (5000 молдавских леев) с изъятием водительского удостоверения.

В Молдове пока таких суровых мер наказания не существует, однако есть некоторые санкции, предусмотренные Законом о безопасности дорожного движения, принятом в 2018 году.

Как рассказал корреспонденту Sputnik начальник Юридической службы Национального инспектората патрулирования Вячеслав Сырбу, в случае, если автоводитель не подчинится этим требованиям молдавского законодательства, инспектор вправе составить административный протокол и оштрафовать нарушителя на 12-24 условные единицы (600-1200 леев), а также записать на него 3 штрафных пункта.

Сырбу уточнил, что, если шофер еще раз нарушит это положение закона, в отношении него могут быть применены более суровые санкции - от 40 до 60 условных единиц (2000-3000 леев) и уже 6 штрафных пунктов.

Однако есть одно исключение в национальном законодательстве - по телефону во время вождения можно позвонить, если необходимо срочно вызвать экипаж полиции, машину скорой помощи или спасателей.

За первые 6 месяцев текущего года сотрудники патрульной полиции оштрафовали 86 водителей, которых уличили в разговорах по телефону во время езды за рулем.

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