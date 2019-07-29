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Смартфон.

Будут бить леем - это ждет водителей, разговаривающих по телефону за рулем

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Пока законодательство Молдовы не предусматривает суровых наказаний для тех водителей, которые говорят по телефону, находясь за рулем, однако некоторые штрафные санкции за такую вольность в Законе о безопасности дорожного движения все же предусмотрены.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik, Эдуард Мачак. Сегодня мало, кто задумывается о последствиях, находясь за рулем транспортного средства и разговаривая по телефону. 

В некоторых странах закон сурово наказывает тех, кто занят увлекательной беседой, управляя автомобилем. К примеру, в Румынии начались общественные дебаты на тему того, как должны поступать автоводители, использующие смартфон или другое мобильное электронное устройство при вождении. 

На данный момент обсуждаются поправки в закон, согласно которым такие автолюбители могут быть оштрафованы на 1200 румынских леев (5000 молдавских леев) с изъятием водительского удостоверения. 

В Молдове пока таких суровых мер наказания не существует, однако есть некоторые санкции, предусмотренные Законом о безопасности дорожного движения, принятом в 2018 году. 

Автомобиль
CC0 / Pixabay / Skitterphoto
Новый законопроект: штрафы за нарушение ПДД могут стать намного выше

Как рассказал корреспонденту Sputnik начальник Юридической службы Национального инспектората патрулирования Вячеслав Сырбу, в случае, если автоводитель не подчинится этим требованиям молдавского законодательства, инспектор вправе составить административный протокол и оштрафовать нарушителя на 12-24 условные единицы (600-1200 леев), а также записать на него 3 штрафных пункта. 

Сырбу уточнил, что, если шофер еще раз нарушит это положение закона, в отношении него могут быть применены более суровые санкции - от 40 до 60 условных единиц (2000-3000 леев) и уже 6 штрафных пунктов. 

Однако есть одно исключение в национальном законодательстве - по телефону во время вождения можно позвонить, если необходимо срочно вызвать экипаж полиции, машину скорой помощи или спасателей. 

За первые 6 месяцев текущего года сотрудники патрульной полиции оштрафовали 86 водителей, которых уличили в разговорах по телефону во время езды за рулем.

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Теги:
патрульная полиция, наказание, леи, переговоры, телефон, водители, штрафы


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