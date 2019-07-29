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КСТР

Санду потребовала отставки членов КСТР

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Премьер-министр Молдовы нежданно появилась на заседании Координационного совета по аудиовизуальным СМИ и потребовала отставки всех его членов, после чего покинула здание ведомства.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Глава молдавского кабмина Майя Санду приехала на заседание Координационного совета по теле- и радиовещанию (КСТР) и потребовала членов структуры подать в отставку добровольно. 

"Этот состав совета застрял во времени. Я здесь, чтобы попросить вас уйти в отставку в полном составе. Вы должны разблокировать ситуацию, чтобы общество и представители СМИ могли выбрать новый состав КСТР", - заявила Санду. 

Gheorghe Gorincioi
© Sputnik /
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Председатель КСТР Драгош Викол попытался возразить главе правительствау, но она его прервала.

В начале июля парламентская комиссия по культуре, образованию, исследованиям, молодежи и спорту потребовала отставки всех участников КСТР. Это решение поддержали члены профильной парламентской комиссии на сегодняшнем заседании. 

В парламенте также заслушали отчет о деятельности Совета по аудиовизуальным СМИ за 2018 год. Депутаты остались недовольны отчетом и даже не приняли его к сведению.

В свою очередь, члены КСТР потребовали отставки всего наблюдательного совета, состоящего при ведомстве. Из 9 членов Совета по теле- радиовещанию пятеро проголосовали "за" такое решение, один "против" и один воздержался.

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Теги:
требование, отставка, Санду, КСТР


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