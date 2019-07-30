Сезон отпусков: на границах Молдовы можно попасть в неприятную ситуацию

Пробки и выросшее время ожидания для летнего периода – уже обычное явление.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. На контрольно-пропускном пункте Мирное (граница с Украиной) во вторник утром зарегистрировано интенсивное движение, в связи с чем время ожидания перехода границы выросло до получаса, сообщили в Пограничной полиции страны.

"Погранполиция отмечает, что в летний период на некоторых КПП регистрируется загруженный трафик, что становится причиной более длительных сроков ожидания пересечения границы", - отметили в ведомстве.

По данным Погранполиции, в 6.30 на протяжении часа большое количество транспортных средств выезжало через пункт пропуска Мирное.

Из-за этого время ожидания выросло в среднем до 30 минут.

Кроме того, 29 июля с 14.30 до 16.30 оживленное движение было на въезде в страну через КПП Тудора. Еще накануне три часа не работал погранпункт Чадыр-Лунга – Новые Трояны. Это произошло по причине отключения электроэнергии на украинской территории. В указанный период путешественников перенаправляли к КПП Чадыр-Лунга – Малоярославец.

Согласно информации Погранполиции, за сутки госграницу пересекли 70 тысяч 343 раза, в том числе более 39 тысяч человек въехали в Молдову.

Больше всего людей воспользовались КПП Леушены (12 тысяч 519) и Международным аэропортом Кишинева (10 тысяч 333). Более пяти тысяч человек ехали через пункт пропуска Джурджулешты-Галац (5 тысяч 932), Тудора (5,8 тысячи), Паланка (5 тысяч 758), Кагул (5 тысяч 670) и Скуляны (5 тысяч 295).

Молдавско-украинские пункты пропуска нередко бывают перегружены в летний период, так как многие граждане нашей страны отправляются отдыхать на море. В целом, летом поток автомобилей и людей, пересекающих госграницу Молдовы вырастает на 20%.

В середине июня главы Таможенной службы и Погранполиции страны подписали совместный план действий, чтобы сократить время ожидания на границе. В частности, не исключено увеличение количества сотрудников ведомств.

"В случае повышенного пассажиропотока будут использовать все полосы, в том числе предназначенные для дипломатов. По этой полосе будут проходить контроль семьи с детьми и люди со специальными потребностями", - пояснили в Таможенной службе.

Работают в таком режиме Погранполиция и Таможня до 31 августа.

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