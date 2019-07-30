Водителям на заметку: где в Молдове во вторник "дежурят" радары

Превышение скорости - одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. На одиннадцати трассах Молдовы во вторник дежурят экипажи патрульных, которые замеряют скорость движения автомобилей.

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Согласно данным службы InfoTrafic, радары 30 июля установлены на трассах:

G91: Унгены – Бэрбоены – Немцены – М1, 5-28 км;

R 2: Кишинев – Бендеры;

R 3: Кишинев – Хынчешты, 9 – 40 км;

R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 32 – 42 – 60 км;

R 9, R 14 – Шолданешты – R 20;

R 20: Оргеев – Резина.

R 25: Буковэц – Ниспорены, 17-43 км;

R 30: Новые Анены – Каушаны – Штефан-Водэ, 20-65 км;

М 1 / М3: на участке Яловенского района;

R 33 / G 98 / М 1: на участке Яловенского района.

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Полиция информирует, что превышение скорости - одно из самых частых нарушений водителей на дороге.

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