Лето - пора любви: кишиневцы не сдерживают эмоций на улицах - фото

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Порывы души, особенно если они обусловлены любовью, - прекрасны. Изнуряющий зной - это не помеха для жителей столицы, а проявления чувств - осознанные или спонтанные - присутствуют в нашем городе всегда.
Как доказательство тому - надписи, которые влюбленные мужчины оставляют на стенах зданий, расположенных напротив окон своих возлюбленных. Видно, что любовные послания сделаны не для красного словца, что в них - искреннее "молодое" чувство и, даже, страсть.
Как правило, утверждают психологи, такие моменты запоминаются навсегда, даже когда пара стала молодой семьей, даже по прошествии десятков лет, прожитых в счастливом браке.
Хорошие отношения защищают не только тело, но и мозг, уточняют физиологи. А мозг - это память. Наблюдается очень тесная связь между процессами внешними и внутренними. Посыл для каждого человека должен быть следующим: "Хорошие отношения - счастливая и здоровая жизнь". Вроде бы все просто, но в жизни такими вещами мы часто пренебрегаем, откладываем на второй, третий план.
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