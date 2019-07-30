Как накажут священника, волочившего собаку по асфальту на цепи

По факту жестокого обращения с животным прокуроры проводят уголовное расследование всех обстоятельств инцидента, случившегося на трассе Новые Анены - Кишинев.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Прокуратура Новоаненского района начала уголовное расследование в отношении священнослужителя Геннадия Валуцэ, которому выдвинуто обвинение по статье о жестоком обращении с животными.

Об этом исполняющий обязанности прокурора района Анений Ной написал в ответе на запрос гражданского активиста Родиона Гаврилой, который лично потребовал следственные органы отреагировать на инцидент с собакой. Ранее Геннадий Валуца был оштрафован на 1200 леев за жестокое обращение с животными.

21 июля и в последующие дни общественность обрушилась с критикой на лидера православной организации Pro Ortodoxia, священника Геннадия Валуцэ, который приковал собаку цепью к своей машине и ехал таким образом по трассе. На фотографиях, которые попали в соцсети, видно, что у пса раны на лапах и идет кровь. Измученное животное неравнодушные люди отвезли к ветеринару.

Снимки пострадавшего четвероногого вместе со священником быстро разошлись по Сети. Люди начали сбор подписей под петицией, адресованной к МВД с требованием "привлечь к ответственности садиста в соответствии с законом (три года лишения свободы) и пожизненно лишить его права служить в церкви". Всего за несколько дней это обращение подписали более 20 тысяч человек.

Валуцэ был наказан Митрополией Молдовы, которая отстранила дьякона от должности настоятеля церкви "Святого Дмитрия" в Новых Аненах и от проведения служб до рассмотрения и принятия решения церковным судом.

Сам Валуца считает, что ни в чем не виноват и объяснил произошедшее, подкрепив свои слова видеороликом с авторегистратора. По его словам, он решил пристроить очередное бездомное животное на фабрику по производству колбас, чтобы его подкармливала местная охрана.

© Photo: Print Screen / Facebook Пост священника Геннадия Валуцы, в котором он объясняет, почему привязал собаку цепью к своей машине

"Ехали очень медленно и следили за собакой с моим коллегой в зеркала из соображений безопасности", - написал он на своей странице в Fаcebook, отметив, что машина передвигалась со скоростью 15-20 километров в час, а проехать им удалось всего 1,5 километра.

Как считает Валуца, из-за того, что ему, как водителю, начали сигналить, собака испугалась и стала метаться в разные стороны, упираясь лапами в асфальт.

Ранее иск в прокуратуру на дьякона подал депутат молдавского парламента Раду Мариан, который не остался в стороне и отреагировал на этот случай.

"Передал обращение в прокуратуру, чтобы наказать этот акт жестокости по отношению к животным, совершенный неадекватным лицом по имени Геннадий Валуцэ", - написал Мариан на своей странице в Facebook.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK