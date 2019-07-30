Кишинев убивает молдавское село, где люди поголовно болеют раком

Мусорная свалка в окрестностях Цынцарен стала экологической "бомбой замедленного действия" - вред от десятков тысяч тонн отходов еще предстоит оценить.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Свалка в селе Цынцарены Новоаненского района Молдовы - наболевшая проблема жителей муниципия Кишинев и сельчан, которые страдают от отходов огромного города.

Медицинская статистика последних 15 лет демонстрирует - в селе резко возросла заболеваемость раком, причем онкопатологии "молодеют". Все чаще к онкологам обращаются люди, которым поставили страшный диагноз, в возрасте около 40 лет.

Вода в колодцах Цынцарен и близлежащих сел непригодна не то, что для питья, а и для полива приусадебных участков, фрукты и овощи с которых регулярно поливают таким "смертельным колодезным коктейлем". Дело в том, что в этой воде содержатся тяжелые металлы, аммиак, ртуть и другие химические элементы, которые наносят фатальный вред организму человека.

Для того, чтобы обезопасить здоровье местных жителей и экологию в регионе необходимо построить очистные сооружения и дамбу, которые надежно препятствовали бы попаданию смертоносных жидкостей в грунтовые воды. Пока неизвестно, когда буду построены объектов, первоначально планировалось начать эти работы осенью.

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Однако пока даже не готов проект станции очистных сооружений, как и не выделены средства в размере 15 миллионов леев. Пока же на мусорном полигоне главенствует неясность, жители села вынуждены платить собственным здоровьем за комфорт кишиневцев.

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