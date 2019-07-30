Сто строк о наболевшем: фрукты выбрасывают к реке, а не раздают малоимущим

Цены на фрукты на столичных рынках, мягко говоря, - недешевые, но нереализованный товар продавцы не раздают пожилым людям или малоимущим, а выбрасывают гнить не берег реки Бык.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik, Андрей Петрик. На рынках молдавской столицы можно нередко встретить картину, от которой у порядочного человека начинает ныть душа - пенсионеры, те, кто строил и развивал Молдову в течение десятков лет, покупают фрукты поштучно, будучи неготовыми приобрести килограмм, особенно, если цены кусаются.

С пенсией, которая ниже прожиточного минимума, пожилой человек не в состоянии купить сезонные фрукты или овощи, хотя употреблять их людям, убеленным сединами, необходимо, чтобы хоть как-то укрепить иммунитет и организм, довольствующийся хлебом, молоком, макаронами и кашами.

Нередко сердобольные продавцы отдают старикам несколько видов фруктов просто так, в знак признательности, из уважения к их возрасту, понимая ту нелегкую, а порой - безвыходную ситуацию, в которой оказались пенсионеры.

Однако есть и те, которые действуют по принципу, - "если не съем, так понадкусываю". Поведение некоторых реализаторов сезонного товара можно объяснить и так, - "ни себе, ни людям".

В Молдове есть место человечности - широкий жест в селе Порумбень>>>

Циничная картина поразила жителей столицы несколько дней назад - десятки килограммов слив, которые продавцу не удалось реализовать, были просто выброшены гнить на берег реки Бык. Да, общество не вправе обвинять крестьянина или реализатора, вложивших в "сладкий товар" свои деньги, в том, что они должны были поступить как-то иначе. Это общество виновато в том, что такие условия жизни создали и тем, и другим.

Есть ситуация, при которой одни не подумали о том, что обязаны создать труженикам условия есть необходимые им фрукты, а другие не озаботились о тех, кто вынужден выбрасывать продукцию, выращенную нелегким трудом.

К примеру, можно было раздать скоропортящийся товар пожилым людям, детям из социально-незащищенных семей, или просто поделиться им с односельчанами, которые сделали бы из этих слив повидло на зиму. Однако это не значит делиться испорченным товаром.

Однако капитализм, особенно дикие его формы, стерли из сознания и душ некоторых "слуг прилавка" чувство сострадания и желание помочь тому, кто в этом нуждается.

Более того, некоторые даже не подумали, что выбрасывать такой товар в и без того почти уничтоженную реку Бык - означает нанести еще один удар по экологии.

Хорошо, что подавляющее большинство пенсионеров не пользуется социальными сетями и не видят, как те фрукты, на килограмм которых им просто не хватает средств, гниют на обочине.

Но человечность в Молдове не стерта окончательно из общественного сознания, как может показаться на первый взгляд.

Один из жителей села Порумбень Криулянского района Молдовы доказал - это далеко не так. Щедрость и доброта продолжают быть отличительными чертами характера многонационального молдавского народа.

В этом поступке одновременно - и доброта, и воспитание. Житель Порумбен выставляет перед калиткой, ведущей во двор его дома, огромный тазик с персиками из собственного сада. Однако к фруктам прикреплена записка. "Бесплатно, но только для послушных детей", - сказано в тексте обращения.

Конечно, сельчанин так оригинально подшучивает над ребятами, но в каждой шутке - правда. Возможно, кто-то из ребятни задумается: а может хватит хулиганить, ведь вслед за прилежным поведением всегда ждет поощрение. И так дальше пойдет по жизни.

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