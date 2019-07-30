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Троллейбус.

С ветерком и музыкой: кишиневцы в троллейбусе повеселили пассажиров - видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В Кишиневе можно увидеть всякое, однако эти молодые люди решили повеселить людей на одном из троллейбусных маршрутов столицы.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. В кишиневских троллейбусах случаются неожиданные музыкальные паузы. Причем зачастую это происходит не для заработка, а просто, чтобы повеселить пассажиров, которые, как правило, по вечерам едут домой, немного заскучав. 

Эпизоды с пением и игрой на музыкальных инструментах в салоне общественного транспорта - явление нередкое. Некоторых этот "голубой огонек" на колесах раздражает, но большинство пассажиров радуются услышать живое исполнение известных песен, особенно, если спето с душой. 

На этот раз молодые люди пели под аккордеон в салоне троллейбуса №34, причем не веселую композицию, а песню, известную в исполнении Сосо Павлиашвили - "Помолимся за родителей". Многие пассажиры внимательно слушали слова песни, а некоторые благодарили парней за то, что по дороге домой ехали с музыкой. 

Конечно, подобные действия разгулявшейся молодежи должны быть квалифицированы по закону, но лишь, если поступит жалоба от кого-то из пассажиров, посчитавших, что таким образом были нарушены их права.

Судя по лицам людей на видео, безобидная шалость молодых людей лишь позабавила тех, кто ехал в этом троллейбусе.

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Теги:
музыка, пассажиры, Кишинев, троллейбус


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