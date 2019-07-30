Школьники завоевали для Молдовы "бронзу" на Международной олимпиаде по химии

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Команда Республики Молдова получила две бронзовые медали и почетное упоминание на Международной школьной олимпиаде по химии, которая состоялась 21-30 июля 2019 года в городе Париж, Франция.
Бронзовые медали получили Виктор Баерле из лицея "Княгиня Наталья Дадиани" и Виктор Краско из Республиканского лицея "Аристотель". Почетного упоминания жюри конкурса удостоило Аделину Андрей из лицея "Оризонт".
В этом году в Международной олимпиаде по химии приняли участие 309 студентов из 80 стран. Команду Молдовы представляли четыре ученика и два учителя.
С выдающимися успехами участников молдавской команды поздравило министерство образования, культуры и исследований.
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