Школьники завоевали для Молдовы "бронзу" на Международной олимпиаде по химии

Ежегодная международная олимпиада по химии собрала в Париже учащихся из 80 стран.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Команда Республики Молдова получила две бронзовые медали и почетное упоминание на Международной школьной олимпиаде по химии, которая состоялась 21-30 июля 2019 года в городе Париж, Франция.

Бронзовые медали получили Виктор Баерле из лицея "Княгиня Наталья Дадиани" и Виктор Краско из Республиканского лицея "Аристотель". Почетного упоминания жюри конкурса удостоило Аделину Андрей из лицея "Оризонт".

В этом году в Международной олимпиаде по химии приняли участие 309 студентов из 80 стран. Команду Молдовы представляли четыре ученика и два учителя.

С выдающимися успехами участников молдавской команды поздравило министерство образования, культуры и исследований.

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