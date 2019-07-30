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Исполнительный комитет АТО Гагаузия

Народное собрание Гагаузии одобрило отчет по исполнению бюджета автономии

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Управление финансов Гагаузии отчиталось перед депутатами НСГ по исполнению бюджета на 2018 и начало 2019 года.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Народное собрание Гагаузии (НСГ) одобрило исполнение бюджета автономии за 2018 и начало 2019 года. Однако не был выполнен план по сборам земельных налогов и налогов на недвижимость, за которые отвечают местные власти.

Флаг Республики Молдова и Гагаузии
© Sputnik / Osmatesco
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Причиной недобора стало досрочное погашение выплат физическими лицами со скидкой, которая предусмотрена законодательством, сообщает региональный портал gagauzinfo.md.

По словам директора управления финансов Исполкома Гагаузии Татьяны Дойчевой, в 2019 году в автономии будет введен режим "жесткой экономии" бюджетных средств. По мнению депутатов НСГ, для увеличения бюджета региона необходимо увеличить инвестиции в инфраструктуру и в открытие новых рабочих мест.

В ходе заседания Народного собрания прозвучали негативные оценки государственного бюджета Молдовы на 2019 год как "слишком оптимистичного", в результате чего на ряде предприятий накапливается задолженность по зарплатам.

Большинством голосов исполнение бюджета Гагаузии за 2018 год и первый квартал 2019 года было утверждено.

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Теги:
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