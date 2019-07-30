Народное собрание Гагаузии одобрило отчет по исполнению бюджета автономии

Управление финансов Гагаузии отчиталось перед депутатами НСГ по исполнению бюджета на 2018 и начало 2019 года.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Народное собрание Гагаузии (НСГ) одобрило исполнение бюджета автономии за 2018 и начало 2019 года. Однако не был выполнен план по сборам земельных налогов и налогов на недвижимость, за которые отвечают местные власти.

Причиной недобора стало досрочное погашение выплат физическими лицами со скидкой, которая предусмотрена законодательством, сообщает региональный портал gagauzinfo.md.

По словам директора управления финансов Исполкома Гагаузии Татьяны Дойчевой, в 2019 году в автономии будет введен режим "жесткой экономии" бюджетных средств. По мнению депутатов НСГ, для увеличения бюджета региона необходимо увеличить инвестиции в инфраструктуру и в открытие новых рабочих мест.

В ходе заседания Народного собрания прозвучали негативные оценки государственного бюджета Молдовы на 2019 год как "слишком оптимистичного", в результате чего на ряде предприятий накапливается задолженность по зарплатам.

Большинством голосов исполнение бюджета Гагаузии за 2018 год и первый квартал 2019 года было утверждено.

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