Парламент продлил срок действия патентов на розничную торговлю

Парламент принял решение, владельцы патентов могут работать спокойно до 31 декабря 2022 года.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Парламент продлил срок действия предпринимательских патентов до 31 декабря 2022 года. Законопроект об упорядочении правил розничной торговли был принят сегодня депутатами во втором чтении.

За эту законодательную инициативу проголосовали 77 депутатов.

Однако работать на основе предпринимательского патента разрешат только тем, кто обладал патентом по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Патент дает право на розничную торговлю в местах, определенных местными властями.

Ранее срок действия предпринимательских патентов продлевался уже несколько раз.

Министерству экономики и инфраструктуры предстоит до 2022 года разработать концепцию перехода экономических агентов, пользующихся предпринимательским патентом, к другой форме работы, основанной на налоговой дисциплине.

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