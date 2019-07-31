Гражданам Молдовы все чаще продают подделки - каковы причины

Парфюмерия и предметы одежды - эти товары наиболее часто подделывают в Молдове и реализуют доверчивым гражданам. Специалист рассказал, почему это происходит.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. В Молдове ежемесячно реализуются поддельные товары на миллионы леев. Об этом корреспонденту Sputnik Молдова сообщил начальник Агентства по защите прав потребителей и контролю за рынком Иван Матееску. Не только предметы гардероба, но и парфюмерные средства и косметика - в группе наиболее подделываемых товаров в республике, уточнил специалист.

Лишь за 2018 год реализовано такого товара на 500 тысяч леев. Причем молдавские мошенники наиболее часто подделывают продукцию мировых брендов, компаний, репутация которых никогда не вызывает подозрения на плохое качество товара.

Часть такой продукции реализовывалась на вещевых рынках и в бутиках торговых точек столицы.

"Как правило, наиболее подделываемыми брендами являются Adidas, Nike, Chanel. Первый тревожный сигнал, который подсказывает о том, что товар не от производителя, - низкая цена. Также подозрения у покупателя может вызвать место продажи известных брендов, а также место, где товар был произведен. Это, как правило, указывается в описании", - уточнил Матееску.

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Основной мерой борьбы с контрафактным злом специалист назвал тщательные проверки на таможне. Лишь тщательный контроль и досмотр багажа лиц, въезжающих в Молдову, помогут защитить граждан страны от обмана, помогут сберечь заработанные ими средства.

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