Жителям Молдовы придется раскошелиться - бумажные пакеты "съедят" все деньги

Совсем скоро полиэтиленовые пакеты должны исчезнуть из повседневной жизни граждан Молдовы, законодательство предусматривает, что на смену им придут бумажные пакеты и матерчатые сумки, которые не наносят такого вреда экологии, как токсичный, пусть и тонкий, пластик.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Тонны отходов (пластиковых пакетов, бутылок, упаковок) разбросаны сегодня вблизи молдавских сел, а весенний ветер разносит их на километры, и получается так, что загрязненными неорганическими отходами становятся десятки квадратных километров.

С 2019-го года Молдова постепенно отказывается от использования пластиковых пакетов. Этот процесс будет проходить в несколько этапов.

Пакеты станут изымать из коммерческого оборота в зависимости от толщины материала, из которого они изготовлены. Так, в следующем году запретят продажу пакетов толщиной менее 50-ти микрон.

Тонкие пакеты, которые на данный момент продаются в супермаркетах, должны полностью исчезнуть из обращения в 2021 году. На смену им придут пакеты из бумаги и матерчатые сумки, которые уже сейчас рекомендуют приобретать жителям Молдовы.

В некоторых коммерческих точках столицы уже продают продукцию, упакованную исключительно в бумажные пакеты. Однако это удовольствие не из дешевых. Один пакет обходится покупателю на кассе в 4 лея. Как говорится, хочешь-не хочешь, а придется, как в советские времена, возвращаться к матерчатым хозяйственным сумкам и сеткам. Иначе расходы на бумажные пакеты "съедят" весь семейный бюджет.

Тряпичные сумки, авоськи и бумажные пакеты – это не единственная альтернатива полиэтилену. Пакеты могут быть сделаны из биоразлагаемого материала, например, из крахмала.

Новые технологии должны быть внедрены в течение трех лет, чтобы к 2021 году гражданам было, чем заменить привычные пластиковые пакеты. Дополнительные обязанности лягут и на импортеров этого вида товара.

Как заработать на мусоре

Общеизвестно, что на Западе, прежде всего в Германии, ничего не пропадает просто так. Там на сортировке и переработке мусора зарабатывают миллионы евро. Только одна фабрика в процессе сжигания отходов, в среднем, получает такое количество энергии, что может обеспечить электричеством около 61 тысячи квартир. Металлы выводятся, а вот остаточный шлак используют в дорожном строительстве. Здесь также перерабатывают биологические отходы, из которых добывается газ.

По словам председателя кишиневской территориальной организации Экологического движения республики Владимира Гарабы, можно максимально извлечь пользу из пластиковых пакетов и бутылок, безалаберно валяющихся по обочинам молдавских дорог.

"При грамотной сортировке таких отходов можно производить даже искусственное покрытие для футбольных площадок, целый спектр бытовых товаров, пластиковых контейнеров и так далее. Так можно из вреда извлечь настоящую выгоду, сохраняя при этом природу", - резюмировал собеседник.

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