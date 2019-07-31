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Пробка по ул. И. Крянгэ, Кишинев

Парализованное движение: в каких секторах Кишинева - самые большие "пробки"

© Sputnik / Vadim Rusu
Общество
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Не только жара с утра выматывает нервы кишиневцев: автомобильные пробки также проверяют на прочность жителей столицы, они образовались практически во всех секторах.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. С самого утра, в духоте, жители и гости столицы вынуждены мучиться в автомобильных пробках. Наиболее сложная ситуация сложилась возле Северного вокзала и рынка Calea Basarabiei. Там возникли заторы по улице Измаильской вплоть до пересечения с бульваров Дмитрия Кантемира. 

Не менее сложная ситуация на Чеканах - на улице Вадул-луй-Водэ, где движение крайне затруднено. На Буюканах заторы возникли на кругу, соединяющем бульвар Штефана чел Маре, улицы Ион Крянгэ и Каля Ешилор. 

Inspectoratul Național de Patrulare al IGP
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В центре наиболее сложно передвигаться на автомобиле на перекрестке между бульваром Штефана чел Маре и улицей Измаильской. 

И столичный сектор Рышкановка не избежал участи других микрорайонов города - здесь автомобильные заторы образовались на кругу, соединяющем улицу Каля Орхеюлуй и бульвар Ренаштерий Национале. 

Сотрудники Патрульной полиции сегодня будут стоять с радарами на трассах:

  • Унгены-Ниспорены (5-28 км),
  • Кишинев-Бендеры,
  • Оргеев-Резина,
  • Кишинев-Оргеев-Бельцы,
  • Кишинев-Хынчешты.

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Теги:
дорожное движение, автомобили, пробки, Кишинев


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