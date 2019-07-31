Парализованное движение: в каких секторах Кишинева - самые большие "пробки"

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. С самого утра, в духоте, жители и гости столицы вынуждены мучиться в автомобильных пробках. Наиболее сложная ситуация сложилась возле Северного вокзала и рынка Calea Basarabiei. Там возникли заторы по улице Измаильской вплоть до пересечения с бульваров Дмитрия Кантемира.
Не менее сложная ситуация на Чеканах - на улице Вадул-луй-Водэ, где движение крайне затруднено. На Буюканах заторы возникли на кругу, соединяющем бульвар Штефана чел Маре, улицы Ион Крянгэ и Каля Ешилор.
В центре наиболее сложно передвигаться на автомобиле на перекрестке между бульваром Штефана чел Маре и улицей Измаильской.
И столичный сектор Рышкановка не избежал участи других микрорайонов города - здесь автомобильные заторы образовались на кругу, соединяющем улицу Каля Орхеюлуй и бульвар Ренаштерий Национале.
Сотрудники Патрульной полиции сегодня будут стоять с радарами на трассах:
- Унгены-Ниспорены (5-28 км),
- Кишинев-Бендеры,
- Оргеев-Резина,
- Кишинев-Оргеев-Бельцы,
- Кишинев-Хынчешты.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать,что мы сообщаем в OK