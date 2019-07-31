Парализованное движение: в каких секторах Кишинева - самые большие "пробки"

Не только жара с утра выматывает нервы кишиневцев: автомобильные пробки также проверяют на прочность жителей столицы, они образовались практически во всех секторах.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. С самого утра, в духоте, жители и гости столицы вынуждены мучиться в автомобильных пробках. Наиболее сложная ситуация сложилась возле Северного вокзала и рынка Calea Basarabiei. Там возникли заторы по улице Измаильской вплоть до пересечения с бульваров Дмитрия Кантемира.

Не менее сложная ситуация на Чеканах - на улице Вадул-луй-Водэ, где движение крайне затруднено. На Буюканах заторы возникли на кругу, соединяющем бульвар Штефана чел Маре, улицы Ион Крянгэ и Каля Ешилор.

В центре наиболее сложно передвигаться на автомобиле на перекрестке между бульваром Штефана чел Маре и улицей Измаильской.

И столичный сектор Рышкановка не избежал участи других микрорайонов города - здесь автомобильные заторы образовались на кругу, соединяющем улицу Каля Орхеюлуй и бульвар Ренаштерий Национале.

Сотрудники Патрульной полиции сегодня будут стоять с радарами на трассах:

Унгены-Ниспорены (5-28 км),

Кишинев-Бендеры,

Оргеев-Резина,

Кишинев-Оргеев-Бельцы,

Кишинев-Хынчешты.

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