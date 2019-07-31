Тревожная ситуация в Молдове - за лето опасным вирусом заразились 40 человек

По информации, представленной Национальным агентством общественного здоровья, из 65 случаев кори, зарегистрированных в Молдове с начала года, 40 пришлись на июнь и июль.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. С начала года и до 30 июня текущего года в Молдове было зарегистрировано 65 случаев заражения корью, в 20 из которых пациенты заразились за рубежом, а симптомы обнаружили, вернувшись домой.

Согласно данным, представленным Национальным агентством общественного здоровья, лишь за июнь и июль 2019 года врачи зарегистрировали 40 случаев заражения вирусом.

Больше всего случаев заболеваемости корью было отмечено в Кишиневе, Дрокии, Окнице, Бричанах, Единцах и Глодянах. Всего за 2018 год было зафиксировано 340 случаев заболеваемости корью.

Корь - это острое инфекционное вирусное заболевание с очень высоким уровнем заразности, которое характеризуется высокой температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом и характерной сыпью, общей интоксикацией.

Симптомы кори сначала напоминают ОРВИ - температура тела поднимается до 38-40 градусов, появляется сухой кашель, сильный насморк, осиплость голоса, головная боль, отек век и покраснение конъюнктивы, гиперемия зева и коревая энантема — красные пятна на твердом и мягком нёбе.

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На второй день болезни на слизистой щек появляются мелкие пятнышки, окруженные узкой красной каймой. Коревая сыпь появляется на 4-5 день болезни, сначала на лице, шее, за ушами, на следующий день на туловище и на 3 день высыпания покрывают поверхности рук и ног, включая пальцы.

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