ЦИК утвердил дату выборов в одномандатном округе, где избрали Плахотнюка

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) утвердили на заседании в среду дату досрочных парламентских выборов в одномандатном округе №17. Нового голосование организуют 20 октября.

Как сообщил глава ЦИК Дорин Чимил, 30 июля парламент принял к сведению заявление об отставке с поста депутата Владимира Плахотнюка, избранного по одномандатному округу №17 от Демократической партии страны.

"Предлагается установить дату 20 октября для проведения новых парламентских выборов в одномандатном округе №17 в Ниспоренах", - сказал председатель Центризбиркома страны.

За это решение проголосовали 5 членов ЦИК, один воздержался.

Ранее Центризбирком назначил на 20 октября новые парламентские выборы в трех одномандатных округах:

По 33 округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которая сложила мандат 8 июля в связи с переходом на работу в должности премьер-министра.

В 50 округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел.

А избранный по одномандатному округу независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю". Мельник прошел в парламент, будучи избранным по одномандатному округу №48 (Слобозия, Тирасполь и Бендеры).

Кроме того, 20 октября в Молдове пройдут всеобщие местный выборы. Их дату парламентарии утвердили лишь 18 июня.

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