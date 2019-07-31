ЦИК утвердил дату выборов в одномандатном округе, где избрали Плахотнюка

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) утвердили на заседании в среду дату досрочных парламентских выборов в одномандатном округе №17. Нового голосование организуют 20 октября.
Как сообщил глава ЦИК Дорин Чимил, 30 июля парламент принял к сведению заявление об отставке с поста депутата Владимира Плахотнюка, избранного по одномандатному округу №17 от Демократической партии страны.
"Предлагается установить дату 20 октября для проведения новых парламентских выборов в одномандатном округе №17 в Ниспоренах", - сказал председатель Центризбиркома страны.
За это решение проголосовали 5 членов ЦИК, один воздержался.
Ранее Центризбирком назначил на 20 октября новые парламентские выборы в трех одномандатных округах:
По 33 округу в ходе выборов 24 февраля 2019 года была избрана депутатом Майя Санду, которая сложила мандат 8 июля в связи с переходом на работу в должности премьер-министра.
В 50 округе победил Андрей Нэстасе, ныне занимающий должность министра внутренних дел.
А избранный по одномандатному округу независимый депутат Виорел Мельник сложил полномочия парламентария. По его мнению, сейчас "роль независимых депутатов в парламенте сведена к нулю". Мельник прошел в парламент, будучи избранным по одномандатному округу №48 (Слобозия, Тирасполь и Бендеры).
Кроме того, 20 октября в Молдове пройдут всеобщие местный выборы. Их дату парламентарии утвердили лишь 18 июня.
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