Парламент утвердил нового главу Национального антикоррупционного центра

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Депутаты на заседании в среду утвердили Руслана Флочу новым директором Национального антикоррупционного центра.

За назначение проголосовали 72 депутата.

В своей клятве Флоча заявил, что обязуется "соблюдать законы, Конституцию и сознательно выполнять свои обязанности".

Как пост главы НАЦ стал вакантным

Должность начальника НАЦ стала вакантной после того, как 27 июня парламент отправил в отставку предыдущего директора ведомства Богдана Зумбряну. Спустя 10 дней парламентарии постановили, что исполнять временно обязанности главы Антикоррупционного центра станет замруководителя структуры Лидия Киреогло. Также был объявлен конкурс на вакантное место.

В понедельник в парламенте провели интервью со всеми кандидатами. В списке претендентов были Вячеслав Гуцан, Виталие Моисей, Дорин Горя, Кристина Цэрнэ, Сава Маймеску, Руслан Флоча, Георге Маковей, Виталие Веребчану и Александру Карманович.

Больше всего баллов набрал генеральный секретарь аппарата президента Руслан Флоча.

Кто такой Флоча

В 2001 году Флоча был инспектором финансовой бригады в Государственной налоговой инспекции Единец.

С 2002 по 2006 год занимался расследованиями экономических и финансовых нарушений в бюджетном секторе, работая инспектором в Центре по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

В 2006-2008 годах Флоча был советником премьера Василия Тарлева. С 2008 по 2009 год был главным госсоветником премьера Зинаиды Гречаной.

С 2009 по 2010 год был главой аппарата директора Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

В 2010-2014 годах работал лектором на факультете менеджмента и права в Кооперативно-торговом университете Молдовы.

С 2014 года работал в течение двух лет руководителем центрального территориального управления Национального антикоррупционного центра. До этого четыре года был главой отдела специальных расследований в НАЦ.

С декабря 2016 Флоча был генеральным секретарем аппарата президента Молдовы Игоря Додона.

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