Депутаты "за": в Молдове вернутся к пропорциональной системе выборов

Парламентарии договорились, что после внесения всех предложений за проект проголосуют в окончательном чтении на экстренном заседании парламента.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Депутаты парламента Молдовы утвердили во втором чтении изменения в Кодекс о выборах, которые предусматривают аннулирование смешанной избирательной системы и возврат к пропорциональной системе.

За данные поправки проголосовали 57 депутатов, представляющих парламентское большинство. Также было принято решение, чтобы после внесения поправок в проект, проект утвердили в окончательном чтении на экстренном заседании высшего законодательного органа страны.

Аннулирование смешанной системы вызвано тем, что она была принята вопреки рекомендациям Венецианской комиссии.

Депутаты решили вернуться к практике "дня тишины" перед выборами. Так, за день до голосования и непосредственно в день выборов агитация будет запрещена. Сам призыв голосовать (прийти на избирательные участки и исполнить свой гражданский долг - прим.ред) не считается агитацией.

Также депутаты остановились на дополнениях, касающихся документов, по которым голосуют избиратели, вопросу "мертвых душ" в электоральных списках и т.д.

Полностью с утвержденными изменениями можно ознакомиться здесь.

Изменение избирательной системы и выборы

Летом 2017 года молдавские депутаты проголосовали за переход к смешанной избирательной системе. До этого выборы в парламент республики проводились по одному общенациональному избирательному округу, в котором избирался 101 депутат.

Так, 24 февраля 2019 года граждане республики впервые выбирали депутатов по смешанной избирательной системе — 50 человек по партийным спискам, 51 — по одномандатным округам. Явка составила 49,22%. Явочного барьера не было. Избирательный порог для партий составлял 6%, для электоральных блоков — 8%.

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