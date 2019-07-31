Еще одна проблема: метеорологи предупредили о новой опасности

Сразу три "желтый кода" одновременно действуют на всей территории Молдовы.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. В течение четырех дней в Молдове будет действовать предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью. Соответствующее объявление сделала в среду Государственная гидрометеорологическая служба страны.

Первое предупреждение

"В указанный период на большей части республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

В такой ситуации возможны воспламенения сельскохозяйственных культур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек.

Специалисты рекомендуют:

избегать использования открытого огня вблизи домов, хозяйственных построек, складов с кормами; © Photo: DSE Молдова в огне: кто виноват в массовых пожарах

не разводить огонь на участках земли, покрытой сухой растительностью, особенно если они находятся рядом с лесными массивами или объектами высокой пожарной опасности;

ограничить проведение работ, в результате которых, происходит испарение летучих легковоспламеняющихся веществ или чрезмерный перегрев, что может послужить причиной пожара.

Жара не отступает

Второе предупреждение касается жары. Согласно прогнозу специалистов, 31 июля в республике ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33 градусов по Цельсию.

Риски из-за жары:

причинение вреда здоровью населения: потеря сознания, судороги, гипертония, солнечные ожоги, обезвоживание, особенно в группах высокого риска - дети, пожилые люди, больные с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей;

снижение работоспособности;

увядание, засыхание, пожелтение листьев, зрелых и недозрелых плодов, прекращение роста сельскохозяйственных культур. © AP Photo / Thibault Camus Жара "убивает" жителей Молдовы - как спастись без кондиционера

В слишком жарку погоду специалисты рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце в период с 11 до 18 часов. Следует носить головные уборы от солнца, надевать удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов, ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков, а также уменьшить интенсивность физической нагрузки.

Третья угроза – засуха

До 5 августа в стране также действует "желтый код" в связи с гидрологической засухой.

"В связи с отсутствием осадков и высокими температурами воздуха на реках и водоемах Молдовы ожидается низкая водность", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном в понедельник.

По этой причине экономических агентов и физических лиц призывают рационально использовать водные ресурсы.

Что представляет собой низкая водность

Гидрологическая засуха определяется объемом стока и расхода воды за определенный период времени.

В периоды низкого стока, когда его объем не превышает 50% от средних многолетних величин в течении 5-7 дней, объявляется "жeлтый код".

В случае покрытия гидрологической засухой 80% территории республики объявляется "жeлтый код" по всей территории или по гидрографическим бассейнам.

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