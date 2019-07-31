Полиция вышла с предупреждением - в Кишиневе разбушевались карманники

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Воры-карманники в столице Молдовы пользуются летним зноем и невнимательностью горожан и оставляют их без самых ценных вещей. Для "щипачей" лето - самая "жаркая" рабочая пора.

По данным столичной полиции лишь за неделю в Кишиневе произошла серия карманных краж. Воры орудуют везде - в подземных переходах, на рынках, в магазинах, в общественном транспорте, а маршрутки столицы и вовсе становятся для них неким Эльдорадо. В толчее легче всего извлечь из сумки или кармана мобильный телефон, портмоне, другие ценные вещи.

В ходе спецоперации, проведенной столичной полицией, следователям удалось задержать двух карманников, которые за две недели обобрали не один карман.

Первый случай произошел в подземном переходе на перекрестке улицы Измаильской и проспекта Штефан чел Маре. Вор не погнушался вытащить из рюкзака 11-летней девочки смартфон (стоимостью 3 тысячи леев) в то время, как она стояла у витрины бутика и рассматривала понравившуюся ей вещь.

Во втором криминальном эпизоде "щипач" работал в троллейбусе, следовавшем по маршруту №22. В час пик карманник вытащил портмоне из сумочки 32-летней женщины, где были документы и 950 леев.

Когда подозреваемые в карманных кражах были доставлены на допрос в Инспекторат полиции сектора Центр, они полностью признали свою вину. Позже выяснилось, что задержанные ранее были судимы за аналогичные преступления. Если вина мужчин будет доказана, им грозит штраф от 32 до 42 тысяч леев либо 2 года тюремного заключения.

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