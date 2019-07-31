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Африканская чума свиней

Новые очаги свиной чумы обнаружены еще в двух селах Кагульского района

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Лаборатория ANSA подтвердила - это чума, специалисты пытаются выявить владельцев зараженных животных.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Национальная референс лаборатория подтвердила, что в Кагульском районе зафиксирована новая вспышка африканской чумы свиней.

Работа вирусологической лаборатории. Архиное фото
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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Специалисты Национального агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSA) выявили три случая заражения в домашнем хозяйстве с 20 свиньями в селе Крихана Веке. Еще два случая заражения подтверждены в селе Бурлэчень, где туши животных были найдены неподалеку от села.

ANSA отмечает, что в селе Бурлэчень опознать владельцев свиней не удалось, что увеличивает риск распространения заболевания.

В зоне вспышки организована защитная зона и зона наблюдения. Проводится регистрация домашних свиней, контроль ареала обитания диких животных, за водохранилищами диких животных, мониторинг домашних свиней в населенных пунктах.

Все животные, зараженные африканской чумой свиней (18 голов), были забиты. В свинарниках и местах уничтожения туш провели дезинфекцию.

В настоящее время вспышки африканской чумы свиней зарегистрированы в пяти населенных пунктах из двух районов, из которых четыре очага в Кагульском районе и один очаг - в Ниспоренском районе.

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Теги:
вирус АЧС


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