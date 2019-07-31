Спасатели дали рекомендации, что делать в период повышенной пожарной опасности

В течение четырех дней, до 3 августа, в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. В Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы (ГИЧС) обратили внимание граждан на необходимость соблюдения ряда правил в период действия предупреждения из-за повышенной пожарной опасности.

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В среду Государственная гидрометеорологическая служба сообщила, что в течение четырех дней, до 3 августа, в Молдове действует "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

"В указанный период на большей части республики ожидается чрезвычайная пожарная опасность (5-го класса) природного характера и угроза возгорания лесонасаждений и сельхозугодий", - говорится в сообщении Госгидрометеослужбы.

В такой ситуации возможны воспламенения сельскохозяйственных культур, складских помещений с кормами, лесных массивов, домов и хозяйских построек

"Спасатели предупреждают о риске масштабных пожаров в условиях пониженной влажности. Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, пожарные призывают граждан соблюдать нормы противопожарной безопасности, особенно при использовании открытого огня", - говорится в сообщении ведомства.

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Специалисты обратили внимание на то, что в указанный период не рекомендуется поджигать мусор или сухую растительность вблизи лесопосадок и жилых домов, чтобы избежать пожаров.

"Граждан, которые отдыхают на открытых площадках или в лесопосадках, настоятельно просят полностью тушить костры и мангалы. В случае чрезвычайных ситуаций, граждане могут обращаться за помощью, позвонив в Службу 112", - заключили в ГИЧС.

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