Депутаты решили: только такие люди смогут быть главами районов

Согласно действующему законодательству, главами районов могут стать и люди не из числа местных советников.

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Председателей районов смогут избирать только из списка местных советников. Соответствующие поправки в закон о местной публичной администрации утвердили в первом чтении депутаты молдавского парламента.

В настоящее время главами районов могут стать и люди извне - не из числа советников.

В то же время, вице-примаров (вице-мэров – ред.) смогут утверждать на этот пост и освобождать от занимаемой должности по предложению глав местной администрации. Такую инициативу должно поддержать простое большинство советников.

Депутат Ливиу Вовк, один из авторов законодательной инициативы заявил, что действующие нормы могут считаться злоупотреблением властью и означают вмешательство в деятельность местной администрации.

Также принятые изменения предполагают, что в случае, если проект решения дважды исключают из повестки дня двух подряд заседаний местного совета или он не набирает достаточного количества голосов, то примар может сам подписать распоряжение, которое доведет до сведения советников.

К рассмотрению проекта во втором чтении депутаты намерены внести еще одно предложение, которое предполагает полностью исключить наделение полномочиями местного совета при назначениях и отставках вице-примаров.

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