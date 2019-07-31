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Ловят "оборотней в погонах": обыски в Таможенной службе на юге Молдовы

CC0 / Pixabay / 4711018
Общество
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На видеозаписи обысков видны люди в форме, закованные в наручники.

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Масштабные обыски прошли в среду, 31 июля, в помещениях Таможенной службы на юге страны.

По сообщению правоохранительных структур, обыски в офисе Таможенной службы в Кагуле проводят сотрудники Службы внутренней безопасности и антикоррупции МВД совместно с прокуратурой Кагула.

Обыски проходят в связи с расследованием дела об организации схемы по контрабанде сигарет в страны ЕС.

По данным Пограничной полиции и Таможенной службы, ежегодно из Молдовы в ЕС провозится контрабандой до 10 миллиардов сигарет.

Ранее, 19 июля, обыски прошли в офисах госпредприятия "Пошта Молдовей" и в Таможенной службе. Проверки организованы следственной группой в рамках уголовного дела, открытого в связи с организацией схем по контрабанде анаболиков, янтаря, табака и этилового спирта.

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Теги:
контрабанда


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