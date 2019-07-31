В Молдове введен мораторий на прием заявок на получение гражданства

КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Депутаты парламента на заседании в среду сразу в двух чтениях утвердили решение ввести четырехмесячный мораторий на прием заявок на получение молдавского гражданства.

"Предлагается остановить прием заявок на получение гражданства в течение четырех месяцев с возможностью продления этого срока по решению правительства еще на два месяца. Речь идет о программе по получению гражданства в обмен на инвестиции", - сказал представлявший законопроект министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан.

В середине июня депутаты высшего законодательного органа республики в первом чтении утвердили решение аннулировать закон о выдаче гражданства Молдовы в обмен на инвестиции. За эту инициативу тогда проголосовали депутаты от фракций Партии социалистов, Партии действие и солидарность (PAS), а также Партии достоинство и правда (DA).

Как пояснил глава Минэкономики, с момент действия закона было выдано молдавское гражданство в обмен на инвестиции двум претендентам – из Австралии и Индии. Кроме того, в правительство поступили еще 34 заявки от граждан в большинстве своем из стран Азии – из Среднего и Дальнего Востока.

Что делать, если за границей украли паспорт>>>

По словам Брынзана, если не рассмотреть эти заявки в соответствии с установленной нормой, то страна может потерять миллионы евро. Глава Минэкономики подчеркнул, что имена претендентов на получение молдавского гражданства не будут названы, так как это предполагает соглашение.

"Запросы, поданные до вступления в силу этого закона, полностью будут обработаны в соответствии с процедурой, утвержденной в законе о гражданстве в обмен на инвестиции", - добавил глава юридической комиссии высшего законодательного органа республики Серджиу Литвиненко.

В итоге за введение моратория проголосовали 55 депутатов, представляющих парламентское большинство.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK