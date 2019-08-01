На каких улицах в Кишиневе временно отключат свет

Публикуем список улиц столицы, на которых планируются отключения электричества.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- пр. Дачия 65, 65/1, 65/3, 65/4, 65/5, 65/19, 65/21, 67/1, 71/1, 71/2, 71/4, 71/5, 71/6, 71/8, 71A, 73/3, 75/2 - в период с 09:00 - 17:00.

- пр. Дачия 57, Валя Кручий, Грэдина Ботаникэ 22 - в период с 09:00 - 18:00.

Центр:

- Хынчештское шоссе 44, Митрополит Гурие Грос 16, В. Дическу 53-91, 64-144 - в период с 09:15 - 18:00.

- ул. Армянская 28/1, Букурешть 35, 37, 39, 42, 42A, 42/1, 44, 46, В. Александри 56 - в период с 09:30 - 19:00.

Буюканы:

- ул. Каля Ешилор 51/2, 55, 55/2, 61/1, Кэлэрашь 78, Друмул Кручий 123, 123A, Цэрыней 95, 99, 107, 107/2, 128A - в период с 09:00 - 17:00.

- ул. Н. Костин 48/2, 48/4, 48/8, 61/1, 61/2, 61/3, 61/4,61/5, 63/1, 63/2, 63/3 - в период с 09:10 - 17:00.

- ул. Г. Тофан 4, 6, 6A, Липкань 8, Парис 32/2, 34, 34/2, 34/3, 39/1, Сучевица 31, 34, 41, 43 - в период с 09:00 - 17:00.

- ул. В. Лупу 46A-Z, 46/4, 85, 87 - в период с 09:10 - 17:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. С полным списком можно ознакомиться на сайте электрокомпании.

Подробную информацию можно получить по телефону: 022-43-11-11.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK