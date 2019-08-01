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Правительство РМ Guvernul Republicii Moldova

В 2019 году Молдова получит от ЕС грантов на сумму более 50 миллионов евро

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Общая сумма помощи, которая будет выделена в этом году из бюджета Европейского союза для Молдовы, увеличилась после соглашений, подписанных в Брюсселе.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Общая сумма грантов, которые будут выделены в этом году Европейским союзом для Молдовы, составит 50,75 миллиона евро.

Заседание правительства. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По сообщению министерства финансов, решение о выделении грантов было принято в Брюсселе 24 июля в рамках Программы действий на 2018 год. Были подписаны три соглашения о финансировании проектов в Молдове на сумму в 40,25 миллиона евро. Еще один грант, в сумме 10,5 миллиона евро, который предусматривает финансирование проектов по укреплению доверия между берегами Днестра, не предусматривает подписания специального соглашения.

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На средства гранта "на урегулирование" будут обеспечены средствами несколько проектов.

Центральный рынок
© Sputnik / Miroslav Rotari
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В том числе речь идет о реставрации Бендерской крепости и реконструкция кишиневского цирка с превращением его в культурно-развлекательный центр.

Около 8 миллионов евро выделены на поддержку действий по укреплению антикоррупционных механизмов. Целевым образом 23 миллиона евро выделены для поддержки Унгенского и Кагульского районов. Еще в 9,25 миллиона евро направят на поддержку проектов в рамках внедрения положений соглашения об ассоциации Молдовы и ЕС.

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Теги:
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