Молдова вошла в топ стран, где реже всего отменяют авиарейсы

Для составления рейтинга проанализировали данные об авиаперелетах за период с 31 марта по 15 июня 2019 года.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Молдова вышла на второе место среди стран, где реже всего задерживают или отменяют авиарейсы. Соответствующее исследование провели специалисты организации по защите прав авиапассажиров, пишет AirHelp.

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Для составления рейтинга проанализировали данные о перелетах за период с 31 марта по 15 июня 2019 года, и выявили количество задержанных и отмененных рейсов в 15 наиболее популярных среди российских путешественников странах.

В итоге на первой строчке оказалась Белоруссия, где лишь в 6% случаев рейсы были отменены или задержаны. В Молдове этот показатель составил 9%, позволив занять вторую позицию. В России количество проблемных рейсов также относительно невелико, их менее 10%. Далее следуют Казахстан (12%) и Латвия (12,3%).

Самыми непунктуальными в этом рейтинге стали Китай, Германия и Греция.

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Свыше 135 тысяч рейсов вылетели из аэропортов КНР не вовремя. Это означает, что практически каждый третий из вылетов задержали не менее, чем на 15 минут или даже отменили.

В Германии проблемы были с 25% рейсами, а в Греции их число составило 24%. В Турции опаздывают или отменяются 21% рейсов, в Италии – почти 20%, на Кипре – 17,5%, в Болгарии – 16%.

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