Почему смартфоны могут начать взрываться в карманах граждан Молдовы

Многие граждане Молдовы и не подозревают, что смартфоны, которые сегодня есть у подавляющего большинства жителей страны, могут нести серьезную опасность, особенно, если носить их в карманах одежды.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik, Андрей Петрик. Ежедневно граждане Молдовы пользуются смартфонами и приложениями в них. Без этих аппаратов жизнь современного человека кажется уже невозможной. От самых серьезных рабочих моментов вплоть до прогноза погоды на завтра – смартфон поможет в любой ситуации.

Однако не только неоспоримую пользу, но и вред могут принести такие аппараты. Причем дело даже – не в их цене.

Эксперт в области информационной безопасности Андрей Руснак рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, почему средства связи и коммуникации, которые так прочно вошли в жизнь современного человека, могут в любой момент стать взрывоопасными.

"Телефон – это физическое устройство. В нем есть процессоры, платы, разнообразные чипы и тому подобные элементы. Телефон функционирует благодаря операционной системе с определенными командами. Они определяют, как микросхемы в аппарате должны взаимодействовать друг с другом", - рассказал собеседник.

По его словам, если деструктивный код через какое-то из приложений попадет в операционную систему смартфона, он вмешивается в операционное управление и заставляет их работать по-своему, неправильно.

Это приведет к повышенному энергопотреблению, чипы, встроенные в аппарат, начнут работать более активно, батарея начнет разряжаться и греться быстрее и, на определенном этапе, может произойти взрыв.

"В таких условиях, когда вредоносная программа проникла в ваш телефон, а вы используете одновременно сразу несколько приложений, система может не справиться, а батарея просто взорваться, причинив вред вашему здоровью", - пояснил эксперт.

Все происходит по законам элементарной физики.

По его словам, электроника дает сбои, и в случае со смартфонами и перегревом их батарей, тоже возможны самые непредвиденные последствия.

Как не взорваться вместе со смартфоном

Самыми безопасными на данный момент считаются литий-йонные аккумуляторы. Эксперты отмечают, что такой тип батарей в целом считается надежным, однако нередки случаи неполадок. Например, из-за резкого перепада температур аккумулятор может "надуться" газом, перегреться, что повлечет за собой взрыв.

Не исключен и производственный брак, который может нанести вред здоровью пользователя, вплоть до летального исхода.

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Чтобы минимизировать риски, эксперты советуют пользоваться фирменными зарядными устройствами либо заряжать гаджеты блоками, сертифицированными производителями смартфонов. Телефоны и ноутбуки не следует оставлять на солнце или под подушкой. Они могут перегреться.

Эксперты также не рекомендуют запускать во время зарядки энергоемкие игры и "тяжелые" процессы, иначе устройства могут получить двойной перегрев.

Кроме того, смартфон может взорваться от падения, поэтому им лучше не пользоваться при активных занятиях спортом.

Если же аккумулятор устройства уже вздулся, лучше его выкинуть, поскольку там происходят потенциально опасные химические реакции, отмечают эксперты. В случае возгорания батарей следует выдернуть зарядку из розетки, не прикасаясь к гаджету, затем перекрыть к нему доступ — например, бросить в воду либо накрыть плохо горящей тканью.

Если реакция уже началась, единственное, что остается пользователю, — бросить гаджет в место, где ущерб от взрыва будет минимальным.

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