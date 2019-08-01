В Минобороны отреагировали на взрыв гранаты и гибель ребенка

Саперы назвали пятерку главных правил, которые обязательны к исполнению, чтобы исключить риски возникновения взрывов.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. Саперная служба Национальной армии Молдовы обратила внимание населения на необходимость строго соблюдать правила поведения при обнаружении неопознанных взрывоопасных предметов. Соответствующее обращение опубликовано в четверг после трагедии в Криулянах.

Десятилетний ребенок скончался 31 июля после взрыва, произошедшего во дворе жилой пятиэтажки. У второго ребенка, который играл с погибшим, - серьезные травмы. По словам представителей полиции, граната, скорее всего, взорвалась в руке 10-летнего мальчика, который скончался мгновенно, на месте взрыва. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что несовершеннолетний принес взрывоопасный предмет из дома. В районную больницу также госпитализировали женщину с ребенком, которые в момент взрыва находились во дворе дома. По словам врачей, их жизни сейчас вне опасности.

"В связи со взрывом гранаты, найденной в одной из пристроек дома, Саперная служба Национальной армии призывает население Молдовы соблюдать правила поведения в случае обнаружения взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении Минобороны республики.

Саперы обращают внимание, что строго запрещено:

касаться боеприпасов руками или любыми другими способами;

ударять или передвигать найденные на земле боеприпасы;

снимать со снарядов взрыватели или другие элементы;

разрешать детям играть с частями боеприпасов;

изымать, перевозить или помещать боеприпасы в различные помещения или жилье.

"Население должно знать, что в зоны, где предположительно могут находиться невзорвавшиеся боеприпасы, строго запрещено попадать всем, особенно детям. Там нельзя проводить раскопки и ездить на транспорте", - добавили в Минобороны.

Если обнаружен взрывоопасный предмет, необходимо незамедлительно сообщить об этом местным властям или позвонить по единому номеру Службы экстренной помощи "112". В этом случае на место незамедлительно прибудут саперы, которые проведут все необходимые процедуры, чтобы обеспечить безопасность граждан.

"Вне зависимости от физического состояния или "возраста" боеприпасов опасность того, что может произойти взрыв, крайне высока", - подчеркнули в Минобороны.

С 1992 года 24 человека погибли, а 27 получили травмы в результате взрывов различных боеприпасов в Молдове. В их числе восемь погибших и четверо пострадавших детей.

Ежегодно саперы Национальной армии находят и уничтожают сотни взрывоопасных объектов. Из них 98% остались со времен Второй мировой войны.

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