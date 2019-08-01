Беда - рядом: как обезопасить себя от заражения ВИЧ

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik, Андрей Петрик. В ежегодном докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) присутствует печальная для нашей страны статистика - Молдова находится на четвертом месте в Европе по темпам роста ВИЧ-инфекции — 20 случаев на 100 тысяч населения.

Анализы, зубы, стрижка и педикюр

Естественно, о том, что предохраняться в "страстных объятиях" необходимо, говорить не стоит, об этом все знают еще с юности. Однако, летом, заводя курортные романы, многие жители нашей страны пускаются во все тяжкие и расслабляются и физически, и морально, не думая о последствиях. Вот тут ВИЧ-инфекция может нанести удар, а потом человек будет сильно жалеть о содеянном, но будет поздно.

Особенно внимательным надо быть при сдаче анализа крови (как из пальца, так и из вены), а также, получая капельницы. Человеческий фактор никто не отменял, а число пациентов, которых обслуживают медсестры в течение дня, измеряется десятками. Замученный работой медперсонал поликлиники или больницы может просто совершить ошибку, которая станет фатальной для организма пациента.

Поэтому не стоит стесняться переспрашивать медсестер - насколько стерильными являют все иглы, которые проникают в организм. То же самое необходимо делать в стоматологическом кабинете, попросив предоставить свидетельства стерильности используемого инструментария.

Женщинам стоит быть максимально внимательными к тому, в каком состоянии находится инструмент, которым им делают маникюр или педикюр в салоне красоты. Малейшее повреждение капилляра при такой процедуре и контакт с инструментом, который не был обработан тщательно - верный путь к инфицированию фатальным вирусом.

Также предельно внимательными надо быть посетителям парикмахерских, особенно мужчинам, которым подбривают виски и затылок, делая стрижку. Здесь риск заражения - также велик, поскольку даже незначительный след крови, который мог остаться на электробритве от предыдущего клиента, и микропорез сделанный человеку, севшему в кресло потом, может послужить причиной инфицирования.

Когда надо бить тревогу

Примерно у трети инфицированных первые симптомы проявляются через 1-8 недель с момента заражения. Симптомами могут быть: температура, боль в горле, головная боль, боли в суставах, экзема и воспаление лимфатических узлов. Первые симптомы исчезают за несколько недель.

После бессимптомной первой стадии и когда первые симптомы прошли, вирус продолжает распространение в организме. Человек может чувствовать себя совершенно здоровым. Бессимптомная стадия обычно продолжается несколько лет. Когда болезнь развивается, на шее, в подключичных ямках и в подмышках появляются увеличенные лимфатические узлы.

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Общее состояние слабеет, и обычными симптомами являются ночная потливость и повышенная температура. На стадии СПИД сопротивляемость человека снижается настолько, что он легко заболевает разными инфекционными болезнями и опухолями. Состояние больного зависит от того, какие болезни у него развиваются, и как их можно лечить.

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