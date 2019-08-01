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Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов

Какие преференции готовят беременным женщинам в Приднестровье

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
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Нововведения, предполагающие облегчить расходы беременным, примут юридическую силу с начала 2020 года.

ТИРАСПОЛЬ, 1 августа – Sputnik, Ирина Ляхова. Беременным женщинам в Приднестровье, начиная с 2020-го года готовят ряд льгот, в частности, предполагающие полное освобождение от некоторых плат.  Об этом говорилось на встрече главы исполнительной власти региона Александра Мартынова с руководителем минздрава Алексеем Цурканом и главврачом Республиканского центра матери и ребенка Натальей Слепухой.

"С будущего года сдавать анализы на подтверждение/отсутствие гепатита, гормоны щитовидной железы и hbs-антиген, которые необходимо проходить при беременности, можно будет бесплатно. Не придется платить и за препараты, используемые при родах", - сообщили в правительственной пресс-службе.

Мать после родов находится в палате вместе с новорожденным ребенком
© Sputnik / Александр Кондратюк
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Как рассказала Наталья Слепуха, в настоящий момент самое дорогостоящее из всех препаратов - это нитки, используемые при родах или кесаревом сечении. Их пациенты закупают самостоятельно. Эти расходы в будущем году будет покрывать бюджет – средства на них заложат в казну на 2020-й год.

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В ходе разговора речь зашла также о прерывании беременности. Как отметила главврач центра матери и ребенка, за 10 лет этот печальный показатель снизился и стал сравним со средним по Европе – 0,6 аборта на одни роды. Ранее он составлял 2 к 1.

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Теги:
льготы, беременность, беременные, Приднестровье


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