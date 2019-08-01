17:25 01 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.81
  • USD17.77
  • RUB0.28
  • RON4.18
  • UAH0.71
Поиск
Заграничный паспорт гражданина Республики Молдова

Удостоверения личности в Молдове будут выглядеть иначе - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
157 0 0

В министерстве внутренних дел объяснили, что будет со старыми паспортами, когда в Молдове начнут выдавать новые документы.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В министерстве внутренних дел Молдовы разработали проект, который предполагает выдачу с 31 декабря 2019 года новые образцы документов, удостоверяющих личность. Инициатива вынесена на публичные обсуждения до 28 августа. 

Загранпаспорт гражданина Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
В Молдове введен мораторий на прием заявок на получение гражданства

Молдавские парламентарии 31 мая 2018 года утвердили решение об упрощении процедуры выдачи документов, удостоверяющих личность. Поправки предполагали, что информация о группе крови будет исключена из всех документов государственного образца, удостоверяющих личность гражданина Молдовы. Подобные нововведения молдавские депутаты объяснили тем, что группа крови является не единственным способом идентифицировать физическое лицо, а при несчастных случаях или ДТП, при оперативном медицинском вмешательстве или необходимости срочного переливания крови, ее группа определяется в ходе экспресс-анализа, в современных мобильных лабораториях.

Что делать, если забыли права, а вас остановила патрульная полиция>>> 

Если у вас украли, или вы потеряли паспорт за границей
© Sputnik / Vadim Rusu
Что делать, если за границей украли паспорт

Тогда же утвердили еще одно изменение в процессе выдачи молдавских паспортов, позволяющих гражданину выехать за рубеж. Оно коснулось их срока действия, который увеличили с семи до десяти лет.

Однако, как уточняется в пояснительной записке разработанного МВД законопроекта, несмотря на то, что новые образцы удостоверяющих личность документов введены в обращение с 10 октября 2019 года, остался запас старых пластиковых карточек, которые закупают ежегодно для изготовления документов и в которых есть графа "Группа крови".

В связи с этим, при выдаче документов старого образца с 10 октября 2018-го в указанной графе ставят символ "<", что означает "отсутствие данных".

"Новые образцы удостоверяющих личность документов введут в обращение, когда исчерпают запас старых карточек, но не позднее 31 декабря 2019 года", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Булетины (внутренние паспорта), виды на жительство, паспорта, документы для путешествий, которые находились в обращении до вступления в силу закона, будут действительными до истечения их срока действия, уточняется в пояснительной записке.

Таким образом, булетин нового образца будет выглядеть так

Новая модель удостоверения личности
© Photo: particip.gov.md
Новая модель внутреннего паспорта

Заграничный паспорт будет иметь следующий вид

Новая модель удостоверения личности
© Photo: particip.gov.md
Новая модель заграничного паспорта

Для вступления в силу разработанной инициативы, ее должны утвердить сначала в правительстве, а затем в парламенте республики.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Важно знать о новых правилах: кто в Молдове может бесплатно получить паспорт
В Молдове вводятся новые цены на выдачу паспорта и удостоверения личности
Какого цвета бывают паспорта в разных странах


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
К 80-летию ВДНХ: как выглядит легендарный выставочный комплекс сегодня - фото
Они не кусаются
Миллионы бледных крылатых тварей напали на "город огней" - Лас-Вегас
Если у вас украли, или вы потеряли паспорт за границей
Что делать, если за границей украли паспорт

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться