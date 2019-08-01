Удостоверения личности в Молдове будут выглядеть иначе - фото

В министерстве внутренних дел объяснили, что будет со старыми паспортами, когда в Молдове начнут выдавать новые документы.

КИШИНЕВ, 1 авг – Sputnik. В министерстве внутренних дел Молдовы разработали проект, который предполагает выдачу с 31 декабря 2019 года новые образцы документов, удостоверяющих личность. Инициатива вынесена на публичные обсуждения до 28 августа.

Молдавские парламентарии 31 мая 2018 года утвердили решение об упрощении процедуры выдачи документов, удостоверяющих личность. Поправки предполагали, что информация о группе крови будет исключена из всех документов государственного образца, удостоверяющих личность гражданина Молдовы. Подобные нововведения молдавские депутаты объяснили тем, что группа крови является не единственным способом идентифицировать физическое лицо, а при несчастных случаях или ДТП, при оперативном медицинском вмешательстве или необходимости срочного переливания крови, ее группа определяется в ходе экспресс-анализа, в современных мобильных лабораториях.

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Тогда же утвердили еще одно изменение в процессе выдачи молдавских паспортов, позволяющих гражданину выехать за рубеж. Оно коснулось их срока действия, который увеличили с семи до десяти лет.

Однако, как уточняется в пояснительной записке разработанного МВД законопроекта, несмотря на то, что новые образцы удостоверяющих личность документов введены в обращение с 10 октября 2019 года, остался запас старых пластиковых карточек, которые закупают ежегодно для изготовления документов и в которых есть графа "Группа крови".

В связи с этим, при выдаче документов старого образца с 10 октября 2018-го в указанной графе ставят символ "<", что означает "отсутствие данных".

"Новые образцы удостоверяющих личность документов введут в обращение, когда исчерпают запас старых карточек, но не позднее 31 декабря 2019 года", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Булетины (внутренние паспорта), виды на жительство, паспорта, документы для путешествий, которые находились в обращении до вступления в силу закона, будут действительными до истечения их срока действия, уточняется в пояснительной записке.

Таким образом, булетин нового образца будет выглядеть так

© Photo: particip.gov.md Новая модель внутреннего паспорта

Заграничный паспорт будет иметь следующий вид

© Photo: particip.gov.md Новая модель заграничного паспорта

Для вступления в силу разработанной инициативы, ее должны утвердить сначала в правительстве, а затем в парламенте республики.

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