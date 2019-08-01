В Молдове будут штрафовать за использование пластиковых пакетов и посуды

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. В Молдове вводятся новые запреты. За использование пластиковых пакетов и посуды граждан будут штрафовать на 4500 леев (в случае физических лиц) и 12000 леев (применимо к юридическим лицам). Правительство утвердило соответствующий законопроект о внесении изменений в Кодекс о правонарушениях.

Документ разработан с целью ограничения продажи пластикового ширпотреба, уточнил на заседании правительства министр экономики и инфраструктуры Вадим Брынзан.

Инициатива разработана группой парламентариев. Изменения в Кодекс о правонарушениях они предложили внести после того, как выяснили - в Законе о внутренней торговле существовал запрет лишь на использование пакетов из пластика, но штрафные санкции предусмотрены не были.

В 2020 и 2021 годах постепенно должны быть выведены из обихода все пластиковые пакеты. Использование и продажа одноразовой пластиковой посуды будет запрещена в Молдове с 1 января 2021 года.

Пакеты станут изымать из коммерческого оборота в зависимости от толщины материала, из которого они изготовлены. Так, в следующем году запретят продажу пакетов толщиной менее 50-ти микрон.

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Тонкие пакеты, которые на данный момент продаются в супермаркетах, должны полностью исчезнуть из обращения в 2021 году. На смену им придут пакеты из бумаги и матерчатые сумки, которые уже сейчас рекомендуют приобретать жителям Молдовы.

В некоторых коммерческих точках столицы уже продают продукцию, упакованную исключительно в бумажные пакеты. Однако это удовольствие не из дешевых. Один пакет обходится покупателю на кассе в 4 лея.

В качестве санкционной меры для тех, кто не подчинится новым требованиям закона, Минэкономики Молдовы предложило ввести "штраф от 60 до 90 условных единиц, применяемых к физическому лицу" и "штраф от 120 до 240 условных единиц или штраф в размере стоимости данного продукта, но не менее 240 условных единиц, применяемый к юридическим лицам".

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