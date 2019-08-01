Кишиневцы не выдержали и взялись за молотки - что стало причиной

Устав ждать милости от примэрии жители Кишинева закатали рукава и сами начали то, за чем должны следить муниципальные службы.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Многие жители столицы жалуются на ужасное состояние остановок общественного транспорта, сетуют, что уже порядка 5-7 лет ситуация пущена на самотек, а в дождливую погоду люди должны мокнуть под дождем, дожидаясь троллейбусов или автобусов, не имея альтернативы.

В начале июля нынешнего года столичные власти лишь запланировали проведение анализа состояния всех остановок общественного транспорта, как в самом городе, так и в населенных пунктах, входящих в состав муниципалитета. Помогать в оценке состояния мест, где пассажиры ждут общественный транспорт, будет Европейский институт политик и реформ.

Гражданские активисты и общественные деятели смогут высказаться о том, как сделать остановки общественного транспорта наиболее комфортными для пассажиров и, в то же время, прочными, чтобы их срок эксплуатации не исчислялся бы 5-7 годами.

Ну, а пока на муниципальном уровне заседают и совещаются, жители столицы взялись за инструмент, чтобы самостоятельно, за свой счет, осуществить ремонт одно из остановок, расположенной близ Кишиневского зоопарка на улице Валя Кручий.

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На фотографиях, которые удивленные очевидцы засняли и выложили в Facebook, видно, как молодые люди полностью ремонтируют крышу остановки, покрывая ее прочным пластиком. Видимо мокнуть под дождем для этих людей стало невыносимо, вот они и взялись за молотки.

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