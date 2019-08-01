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Футбольный матч Молдова-Франция

В Гагаузии состоятся матчи на Кубок автономии по женскому футболу

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Кубок Гагаузии по женскому футболу в этом году будет проведен в селе Кирсово.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. В Гагаузии пройдут матчи на Кубок автономии по женскому футболу. В этом году соревнования пройдут в селе Кирсово Комратского района.

Футбольные матчи девочек проходят "очень интересно", заметил тренер комратской ДЮСШ Андрей Леонов, передает региональный портал gagauzinfo.md.

Исполнительный комитет АТО Гагаузия
© Sputnik / Osmatesco
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В этом году на Кубке Гагаузии по женскому футболу примут участие четыре команды. 

"Ждем команды из Кишинева Narta и Noroc, команду Мax из Кагула и будет еще наша футбольная команда девочек. Турнир проходит в возрастной категории U-17. В каждой команде по 5 человек. Будет финальный матч, где определится победитель Кубка Гагаузии", - сказал Андрей Леонов.

Для оценки этого спортивного мероприятия будут приглашены рефери из Ассоциации судей южного региона Федерации футбола Молдовы. Организаторы кубка приглашают всех, «кому интересен женский футбол».

Организаторами мероприятия выступают управление молодежи и спорта совместно с Федерацией футбола Гагаузии.

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Теги:
Гагаузия


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