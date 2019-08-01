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Минск.

Молдова и Беларусь подпишут договор о социальном обеспечении

© Fotolia/ HappyAlex
Общество
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Соглашение облегчит процедуры получения пособий, а также обмен статистическими данными, информацией и бланками.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Между Молдовой и Беларусью будет подписан административный договор о применении Соглашения о соцобеспечении, который является вспомогательным инструментом, реализующий соглашение. 

Данное решение было принято на заседании кабинета министров, состоявшегося в четверг. Документ определяет право на получение пособий, а также обмен статистическими данными, информацией и бланками. Положения договора и соглашения создают благоприятные условия для возвращения молдавских мигрантов домой. 

Таким образом, они на территории республики, смогут воспользоваться правами социального обеспечения за период работы в Беларуси.

Согласно данным статистики, в Беларуси проживают 3500 уроженцев Республики Молдова, из них 2795 – граждане нашей страны.

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Теги:
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