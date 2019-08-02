Пока вы спали: взрывы в Бангкоке, санкции США против РФ, радары в Кишиневе

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. В Бангкоке произошла серия из семи взрывов: первые три - раздались один за другим с промежутками в пять-семь минут.

В результате взрыва пострадали два работника муниципальных служб, убиравшие мусор: самодельное взрывное устройство было спрятано в куче сухих листьев. Оба пострадавших получили легкие ранения, отмечают местные СМИ.

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Взрывы произошли в центральном районе неподалеку от гостиницы, где на этой неделе проходят министерские встречи стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров блока, в том числе Восточно-Азиатский саммит и региональный саммит по безопасности (АРФ), в котором вместе с главами МИД стран АСЕАН участвуют делегации России, США, Китая и других стран, а также ЕС.

Санкции США против России по делу Скрипалей

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщают местные СМИ, ссылаясь на собственные источники в американской администрации.

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Первый пакет санкций вступил в силу еще год назад - 27 августа 2018 года.

Ранее заместитель госсекретаря Андреа Томпсон сообщала, что второй пакет санкций в связи с так называемым "делом Скрипалей" подготовлен и направлен госсекретарю и президенту.

Лесные пожары в России

Командир экипажа самолета Ил-76 МД майор Андрей Черных, который принимает участие в тушении лесных пожаров в Сибири, рассказал о том, как это происходит.

"Штурманская служба разработала методику, по которой второй самолет идет с небольшим превышением, порядка 300 метров. Делается это для того, чтобы скорректировать движение первого самолета, тем самым наиболее эффективно потушить возгорание", - рассказал летчик российским СМИ.

Оптимальная высота, с которой самолет может наиболее эффективно провести тушение пожара, составляет 50-100 метров.

В Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации. Причиной возгорания лесов могли стать сухие грозы, но рассматриваются и другие версии, в том числе умышленный поджог.

Радары в Кишиневе

Служба InfoTrafic Национального инспектората патрулирования (НИП) сообщила о трассах, на которых сегодня, 2 августа, дежурят мобильные экипажи с радарами.

- M 5: Кишинев - Бельцы - Крива, 194 - 214 - 253 км;

- R 1: Кишинев – Унгены, 9 – 40 - 70 км;

- G 91: Унгены – Барбоены – Немцены – M 1, 5 - 28 км;

- R 2: Кишинев – Бендеры;

- R 20: Оргеев – Резина;



- R 30: Новые Анены – Каушаны - Штефан Водэ, 55 - 101 км;

- R 6: Кишинев – Оргеев – Бельцы, 23 - 42 – 60 км;

- R 3: Кишинев – Хынчешты, 9 - 40 км;

- R 33/M 1/G 98: Хынчештский район;

- R 9: R 14 – Шолданешты – R 20.

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