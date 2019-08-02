12:23 02 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Совместный пункт пропуска на молдавско-украинской границе. Архивное фото

Может появиться еще один молдавско-украинский совместный КПП

© Photo: Guvernul Republicii Moldova
Общество
Получить короткую ссылку
114 0 0

Новый пункт совместного контроля на молдавско-украинской границе станет седьмым по счету.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Пункт пропуска на молдавско-украинской границе Атаки – Могилев-Подольск может стать пунктом совместного контроля. Соответствующие изменения обсуждались на встрече представителей молдавских и украинских ответственных структур.

Минфин понизит до 200 евро стоимость посылок, освобожденных от налогов>>>

Молдавскую сторону представляли Таможенная служба, Генеральный инспекторат Пограничной полиции, Национальное агентство продовольственной безопасности, Национальное агентство автомобильного транспорта.

"Совместный контроль на молдавско-украинской границе может распространиться и на КПП Атаки – Могилев-Подольск. Так, предстоит проходить всего один контроль – либо на молдавской, либо на украинской территории. Это упростит процедуру пересечения границы и снизит время ожидания", - говорится в сообщении Таможенной службы страны. 

В Молдове также обсуждается возможность реконструкции подъездных путей к указанному КПП.

Лилия Болокан
© Sputnik / Osmatesco
Болокан: молдавская таможня будет конфисковывать подделки с Aliеxpress

Кроме того, специалисты Нацагентства продовольственной безопасности рассматривают перспективу расположения в этом пункте пропуска специального поста для растаможивания товаров, которые должны проходить фитосанитарный контроль.

Пока вы спали: взрывы в Бангкоке, санкции США против РФ, радары в Кишиневе>>>

Подписанное 6 октября 2017 года межправительственное соглашение предполагает, что совместный контроль можно ввести на всех КПП на восточной границе Молдовы.

В настоящее время совместный контроль проводится на шести молдавско-украинских пунктах пропуска – Крива-Мамалига, Ларга-Келменцы, Бричаны-Россошаны, Джурджулешты-Рени, Первомайск-Кучурган и Паланка – Маяки Удобное.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Санду хочет обсудить с Зеленским совместные КПП на границе Молдовы и Украины
Сезон отпусков: на границах Молдовы можно попасть в неприятную ситуацию
Теги:
граница, Молдова, Украина


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лесные пожары бушуют по всему миру - фото
Когда будет открыта гранитная лестница в парке Валя Морилор
Когда будет открыта гранитная лестница в парке "Валя Морилор"
Если у вас украли, или вы потеряли паспорт за границей
Что делать, если за границей украли паспорт

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться