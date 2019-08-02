Может появиться еще один молдавско-украинский совместный КПП

Новый пункт совместного контроля на молдавско-украинской границе станет седьмым по счету.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Пункт пропуска на молдавско-украинской границе Атаки – Могилев-Подольск может стать пунктом совместного контроля. Соответствующие изменения обсуждались на встрече представителей молдавских и украинских ответственных структур.

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Молдавскую сторону представляли Таможенная служба, Генеральный инспекторат Пограничной полиции, Национальное агентство продовольственной безопасности, Национальное агентство автомобильного транспорта.

"Совместный контроль на молдавско-украинской границе может распространиться и на КПП Атаки – Могилев-Подольск. Так, предстоит проходить всего один контроль – либо на молдавской, либо на украинской территории. Это упростит процедуру пересечения границы и снизит время ожидания", - говорится в сообщении Таможенной службы страны.

В Молдове также обсуждается возможность реконструкции подъездных путей к указанному КПП.

Кроме того, специалисты Нацагентства продовольственной безопасности рассматривают перспективу расположения в этом пункте пропуска специального поста для растаможивания товаров, которые должны проходить фитосанитарный контроль.

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Подписанное 6 октября 2017 года межправительственное соглашение предполагает, что совместный контроль можно ввести на всех КПП на восточной границе Молдовы.

В настоящее время совместный контроль проводится на шести молдавско-украинских пунктах пропуска – Крива-Мамалига, Ларга-Келменцы, Бричаны-Россошаны, Джурджулешты-Рени, Первомайск-Кучурган и Паланка – Маяки Удобное.

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