Депутаты заявили, что после визита к Платону в тюрьму получили новые данные

В четверг, 1 августа, депутаты побывали с визитом в тюрьме, где встретились с Вячеславом Платоном, который был приговорен к 25 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах и отмывании денег.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Члены парламентской комиссии, которая занимается расследованием хищений в банковском секторе, заявили, что после визита в тюрьму к Вячеславу Платону получили новые данные.

В четверг, 1 августа, депутаты побывали с визитом в тюрьме, где встретились с Вячеславом Платоном, который был приговорен к 25 годам лишения свободы за мошенничество в особо крупных размерах и отмывании денег.

Председатель комиссии Александр Слусарь заявил в эфире одного из национальных телеканалов, что Платон представил депутатам документы, которые он, по его словам, еще никому не демонстрировал. Кроме того, Платон рассказал членам комиссии о схемах, по которым проводились операции по хищению денег в 2011 и 2013 годах.

Слусарь также сообщил, что по словам Платона, бенефициаром в сделках по передаче акций Banca de Economii был экс-лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк.

Глава парламентской комиссии заявил, что сведения, предоставленные Платоном, будут проверены.

В 2017 году суд сектора Буюканы приговорил Платона к 18 годам тюрьмы. Инстанция также постановила взыскать с него 869,22 миллиона леев. В декабре 2018 года Платон был дополнительно осужден еще на 7 лет заключения по делу о мошенничестве в страховой компании Moldasig и по делу о попытке подкупа сотрудников спецподразделения Pantera.

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