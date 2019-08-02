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Исправительное учреждение.

Прокуроры настаивают на аресте бывшего директора пенитенциара №13

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Прокуратура требует арестовать бывшего директора кишиневского пенитенциарного учреждения №13, у следствия появились основания для этого.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Прокуратура обжалует заключение суда, который ранее вынес решение о содержании под домашним арестом бывшего директора пенитенциарного учреждения №13 Игоря Пынтя. Государственные обвинители потребуют арестовать его и поместить под предварительное заключение.

Однако для того, чтобы это осуществить, придется объявить его в розыск. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы. 

Бывший администратор пенитенциара №13 обвиняется прокурорами в том, что в апреле 2009 года он нанес многочисленные травмы одному из протестующих, которого задержала полиция.

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© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Суд первой инстанции и Апелляционная палата рассмотрели это дела и вынесли приговор Пынте - пять лет тюремного заключения. 

Начальник тюрьмы ушел с должности 4 июля, сообщение об этом было размещено в четверг на официальной странице Национальной администрации пенитенциарных учреждений в Facebook. О причинах увольнения не сообщается. 

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В пенитенциаре № 13 содержится более 900 человек, при этом учреждение рассчитано на содержание не более 500 заключенных.

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Теги:
арест, прокуратура, директор, пенитенциар №13, пенитенциар


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