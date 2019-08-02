Павел Филип заявил, что не знает, где находится Владимир Плахотнюк

Спустя почти два месяца после отъезда из страны бывшего лидера Демпартии, кажется, что даже его бывшие коллеги по политформированию не знают, где он находится.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Бывший премьер-министр, нынешний временно исполняющий обязанности председателя Демократической партии (ДПМ) Павел Филип говорит, что не знает, где сейчас находится бывший лидер формирования, и его не интересует эта тема. Заявление было сделано в эфире одного из телеканалов.

"Если бы он хотел сказать мне, где он находится, то сказал бы. У нас было несколько телефонных разговоров. Последнее обсуждение было вечером, перед тем как он сложил мандат депутата парламента", - заявил Филип.

Филип говорит, что после ухода с поста главы ДПМ, а также с поста депутата парламента, Плахотнюк ни в какой форме не вмешивается в действия формирования. В то же время он считает, что уход Плахотнюка с поста председателя партии можно охарактеризовать как поражение не только его лично, но и всего политформирования, которое было вынуждено перейти в оппозицию.

По мнению нынешнего исполняющего обязанности председателя ДПМ, после сложения депутатского мандата "Владимир Плахотнюк уходит в историю".

Вместе с тем бывший премьер-министр считает, что у Плахотнюка есть заслуги перед партией, так как при его руководстве ДПМ получала хорошие результаты на выборах.

На вопрос, как он относится к действиям Плахотнюка, который раздавал указания государственным и судебным органам, Павел Филип сказал, что не знал об этом.

"Я не знал, что он давал указания. Что значит, вся страна знала, что он давал указания? С моей точки зрения, это преувеличено. Создается впечатление, что каждый судья, каждый прокурор действовали по заказу. Я думаю, что это также оскорбление и для людей в системе", - сказал Филип.

Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня сразу после того, как Демократическая партия объявила о переходе в оппозицию. Через неделю он объявил о своей отставке с поста председателя ДПМ. В прессе появлялись сообщения, что Плахотнюк может быть в США.

30 июля Плахотнюк объявил в Facebook, что отказывается от мандата депутата парламента, так как не может выполнять свои обязательства перед избирателями Ниспорен. Также он заявил, что больше не хочет работать ни в одном государственном учреждении.

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