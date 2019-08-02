Семья ради детей: разводов в Молдове могло быть гораздо больше

Многие "ячейки общества" держатся в Молдове исключительно на здравом смысле, любовь давно ушла, а семью сохраняют, чтобы воспитать детей, поставить их на ноги, а лишь потом разойтись.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik, Андрей Петрик. "Семейная лодка" часто разбивается о быт. Бывает, что "повреждения" поддаются косметическому ремонту. Например, многие проблемы, связанные с "битвой характеров" супругов уходят на второй или даже на третий план. Ради детей, конечно.

Чтобы воспитать наследников многие сохраняют семью, как социальный институт, однако о поистине теплых отношениях в этом случае говорить не приходится. Ничего личного - только прагматизм.

Ситуация еще более сложная, когда в таком испорченном социальном механизме, который семьей назвать сложно, происходит насилие. В этом случае наиболее сильно страдают дети. Они с малых лет воспринимают неправильные отношения мужчины и женщины, как некий архетип, которому надо следовать, когда они вырастут. Здесь уже идет речь о психоэмоциональном воздействии на неокрепшую детскую психику.

По словам психологов, есть еще одна причина, по которой может распасться семья, - когда муж и жена пытаются "переделать" друг друга, подмять под себя. Здесь на смену любви постепенно может прийти неприязнь.

По мнению психолога Лилианы Кисарь, есть и такие случаи, когда супруга всю жизнь живет в подчиненном положении, подвергаясь насилию. Некоторые женщины готовы терпеть такие издевательства, лишь бы сохранить семью.

"В моей практике бывали случаи, когда приходилось консультировать людей, которые жили по 20-30 лет в хаосе и бытовом насилии, а дети воспринимали все это, как модель поведения. В некоторых случаях в таких семьях все заканчивалось трагически. Если семья находится в такой, запущенной ситуации, то лучше развестись", - рассказала Кисарь в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Влияние родственников – родителей супругов, нанашей, кумовьев, просто друзей – также оказывает влияние на сохранение семьи, где совместная жизнь превратилась в расчет.

Есть и такие супруги, которые избегают развода исключительно из корыстного интереса – ради финансовой выгоды. В народе таких жен и мужей называют содержанками и альфонсами, соответственно. Отсутствие уверенности в завтрашнем дне – причина сохранения некоторых семей.

"Именно из таких семей, как правило, выходят люди, которые становятся великими художниками, артистами, писателями, спортсменами. Они, полностью погружаясь в любимое дело, стараются достичь вершин, компенсирую весь тот негатив, который в детстве и юности ежедневно видели в неполноценной семье", - отметила психолог.

Таким образом, по словам специалиста, дети создают вокруг себя некое защитное поле, стараясь не обращать внимание на скандалы, бытовые драки, другие кризисные ситуации.

В некоторых случаях как будто невидимая сила помогает таким малышам, видящим склоки и скандалы, в будущем стать выдающимися личностями. Однако это не означает, что и у них будет нормальная семейная жизнь – статистика это подтверждает.

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