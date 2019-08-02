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Зал заседаний в здании правительства Молдовы.

Филипу пришлось отдуваться за "цветочную роскошь" в правительстве

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В эфире одного из частных телеканалов бывший глава молдавского кабмина Павел Филип рассказал, чем обусловлены траты на цветы, которыми украшали кабинеты и залы здания правительства.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Депутат от Демпартии Павел Филип назвал ложью информацию о том, что когда он занимал должность премьер-министра Молдовы в его кабинет ежедневно доставляли дорогие букеты живых цветов. 

"Цветы были только в залах заседаний. Майя Санду не распорядилась убрать цветы из этих залов. Расходы продолжаются", - заявил в эфире одного из частных телеканалов политик, уточнив, что за приобретение этих украшений отвечала Государственная канцелярия.

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Роскошные напольные часы в здании кабмина, по словам Филипа, появились там еще в советские времена, а картины, которыми увешаны комнаты отдыха на пятом этаже здания правительства, якобы, "принесли из художественного музея". 

Лишь за 2018 год правительство потратило на приобретение цветочных композиций 145 тысяч леев по сравнению с 76 тысячами, отчисленными на эти же цели в 2017-м. Три года назад эта сумма была символичной - 20 тысяч леев.

Нынешний премьер-министр страны Майя Санду пригласила 24 июня журналистов  и продемонстрировала им, в каких якобы условиях работали чиновники бывшего кабмина.

По словам Санду, чиновники трудились на благо страны в роскошных, по меркам Молдовы, условиях. Кабинеты располагали всей необходимой оргтехникой и мебелью, изысканным убранством и даже бытовыми удобствами.

Раз в три дня в правительство поставлялись живые цветы для украшения интерьеров. 

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"В 2013-2016 годах на ремонт в здании правительства потратили миллион леев. А после 2016 года затраты резко выросли, было потрачено уже 28 миллионов. Еще 23 миллиона леев было потрачено в 2018 году. И речь идет только о ремонте на 5 этаже", - заметила тогда премьер-министр.

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Теги:
объяснения, Филип, траты, Молдова, правительство


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