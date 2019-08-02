Смертельная опасность на улицах Кишинева - автолюбителям надо быть начеку

Пользователи социальных сетей выложили фотографии, на которых видно, как водитель грузовика перевозит несколько многотонных бетонных колодцев, которые в любой момент могли упасть на машины, которые ехали за ним.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. Без особого крепления и на немалой скорости...Так вез водитель грузовика по одной из улиц Кишинева многотонные бетонные трубы, предназначенные для строительства колодцев. Об этом написал один из возмущенных пользователей соцсетей, он и поделился с пользователями соответствующими фотографиями.

Автор поста отметил при этом, что такой метод транспортировки можно считать преступным, поскольку бетонные исполины в любой момент могли упасть на другие машины.

Автолюбители, возмущенные такой халатностью на дороге, потребовали от Национального агентства автоперевозок ANTA расследовать этот случай. А водителя грузовика привлечь к ответственности водителя грузовика. Его халатность могла привести к трагедии.

Сложно представить, что произошло бы с пассажирами и водителями легковых автомобилей, ехавшими позади грузовика, если хотя бы один бетонный колодец вывалился бы из кузова.

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