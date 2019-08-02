Как в Молдову будут возвращать трудовых мигрантов - власти придумали способ

В республике планируют оказывать помощь в реинтеграции мигрантам, вернувшимся на родину.

КИШИНЕВ, 2 авг - Sputnik. В ряде населенных пунктов республики будет внедряться проект, направленный на возвращение и трудоустройство граждан Молдовы, работающих за рубежом. 25 населенных пунктов Молдовы получат на эти цели по 60 тысяч долларов, а проект будет реализован в рамках Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Молдове.

Деньги потратят на развитие проектов по экономическому развитию и создание новых рабочих мест в регионах страны.

ПРООН продолжит сотрудничать и с Конгрессом местных властей Молдовы, чтобы поддержать мигрантов, желающих внести свой вклад в местное развитие. Также будут проводиться грантовые программы Accelerator и Incubator.

Они предоставят ассоциациям коренных жителей возможность финансирования местных проектов на основе формулы 1+1, с грантами в размере от 1000 до 10 000 долларов США (сумма гранта будет эквивалентна вкладу местных жителей).

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К участию в первом этапе проекта ПРООН удалось привлечь более десяти тысяч граждан Молдовы, временно или постоянно находящихся за пределами страны. Они вложили более 166 тысяч долларов в реализацию 55 инфраструктурных и социально-экономических проектов в 38 населенных пунктах, где были созданы Ассоциации местных жителей.

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