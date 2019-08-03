В Комрате ищут женщину, которая подобрала в аптеке чужой кошелек

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. В Комрате покупательница обронила кошелек, а когда обнаружила пропажу, то кошелек уже пропал. На камеры видеонаблюдения попала другая посетительница аптеки, которую сейчас разыскивает полиция.

Фото и видео с места происшествия опубликованы сайтом управления полиции Гагаузии.

Инцидент произошел в одной из аптек Комрата. Женщина подняла кошелек с пола, однако вместо того, чтобы принять меры по возвращению находки владельцу, просто вышла из аптеки. Согласно законодательству, это считается кражей.

Полиция просит узнавших личность женщины на видео сообщать по телефонам 112, 0298-2-57-95, 079-808-460.

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