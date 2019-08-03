Владелец службы такси рассказал, почему в Кишиневе мало женщин-таксистов

Женщин-водителей на дорогах Молдовы, пожалуй, сейчас не меньше, чем мужчин. Но почему-то среди кишиневских таксистов довольно мало дам за рулем. Водитель одной из столичных служб такси Владимир Кубасов рассказал в интервью радиостудии Sputnik Молдова, почему женщина-таксист пока еще редкое явление в Кишиневе.

По словам Владимира, какое-то время назад владельцы кишиневских служб такси начали брать дам на работу, однако быстро выяснилось, что работа эта довольно опасна и сопряжена со многими рисками. Подвергать угрозам жизнь и здоровье дам никому не хотелось, да и многие женщины, осознав всю опасность этой профессии, ушли сами.

"У меня работали две женщины, и так сложилось, что одна из них погибла", - сообщил Владимир. "Это было около пяти лет назад. Молодая, красивая женщина лишилась жизни. Ее пытались ограбить пассажиры, вынудили поехать за город, в сторону Хынчешт. По дороге затащили в виноградник и убили".

Вторая женщина-водитель, проработав некоторое время, ушла сама, осознав, что эта работа ей не подходит.

"С женщиной сложно. Да, они дисциплинированнее, и ответственнее относятся к соблюдению правил дорожного движения. Женщина более законопослушна. Но к работе она относится не так, как мужчина. Для нее работа не в приоритете, она на первое место ставит семью и дом", - объяснил он.

Владелец службы такси сказал, что приходилось согласовывать график работы дам-водителей таким образом, чтобы женщина успевала заниматься детьми и своими домашними обязанностями.

"Они не работали по 10-12 часов, как мужчины. Работали намного меньше. То есть, сложности в их работе существуют. Поэтому сейчас у меня в службе нет женщин-водителей", - добавил Кубасов.