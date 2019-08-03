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Повседневная жизнь

"Высокий статус": в Кишиневе молодой человек уединился на стене многоэтажки - видео

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Общество
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Герой ролика объяснил свой поступок желанием преодолеть страх перед видеокамерой, но это был перформанс.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. Утро субботы началось в социальных сетях в Молдове с обсуждения странного видеоролика. На тиражируемых кадрах запечатлен молодой человек, сидящий на прикрепленном к стене многоэтажного дома стуле. Пользователи Facebook пишут в комментариях, что смельчак сидит примерно на высоте 10-го этажа. Случай произошел в пятницу вечером на Ботанике.

Герой ролика объяснил свой поступок желанием преодолеть страх перед видеокамерой.

"Чтобы побороть страх перед камерой, все советовали мне уединиться", - сказал он, сидя на высоте.

Судя по профайлу молодого человека в соцсетях, его хобби - скалолазание. Тогда вполне объяснима его страсть к высоте.

Происшествием, правда, заинтересовалась кишиневская полиция. Стул уже демонтировали из стены. Будет ли кишиневский "супермен" признан возмутителем беспокойства, покажет время.

А пока эктсремал шлет такой вот привет.


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